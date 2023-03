Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: WhatsApp Betrüger hatte Erfolg

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Am Mittwoch wurde in Mann aus Olsberg Opfer der sogenannten WhatsApp Masche. Er wurde von einem Betrüger um einen hohen Geldbetrag betrogen. Der Olsberger erhielt eine WhatsApp Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer. In der Nachricht gab sich ein unbekannter Täter als sein Sohn aus. Der Betrüger schrieb dem Geschädigten, dass sein Handy kaputt sei. Er müsste aber dringend noch Rechnungen bezahlen. Der Geschädigte machte in der Annahme, es handele sich wirklich um seinen Sohn, zwei Echtzeitüberweisungen. Erst später kamen ihm Zweifel und er meldete sich bei seiner Bank, die ihm den Hinweis gaben, die Polizei einzuschalten. Der Mann war aber schon Opfer des Betruges geworden. Der Täter hatte den überwiesenen Geldbetrag an einem Geldautomaten abgehoben. Die Polizei rät: Seien Sie skeptisch bei Messenger Nachrichten von unbekannten Telefonnummern! Wenn sich dann noch jemand als naher Verwandter ausgibt und bittet, Überweisungen zu tätigen, sollten alle "Alarmglocken" läuten! Es handelt sich hier um eine altbekannte Betrugsmasche! Versuchten Sie den in der Nachricht angegebenen Verwandten, meistens werden Sohn oder Tochter benannt, unter der bekannten Telefonnummer zurück zu rufen. Im Zweifel informieren Sie die Polizei!

