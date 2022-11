Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Glühweinbude

Im Tatzeitraum vom 25.11.2022/23:00 Uhr bis zum 26.11.2022/09:30 Uhr begab sich zunächst ein bislang unbekannter Täter an die Rückseite einer verschlossenen Glühweinbude auf dem Weihnachtsmarkt, in der Lange Straße in 49661 Cloppenburg. Hier verschafft man sich durch Aufbrechen eines Fensters Zugang in die Verkaufsbude und entwendete 55 Euro Wechselgeld aus der Kassenschublade. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Cappeln - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am 26.11.2022, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Toilettenfensters Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Große Straße in 49692 Cappeln. Es wurde jedoch kein Diebesgut entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Gaststätte

Am 27.11.2022, gegen 02:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand den Glasscheibeneinsatz einer Eingangstür von einer Gaststätte im Fortmannsweg in 49661 Cloppenburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer (Pedelec)

Am 26.11.2022, um 10:12 Uhr, befuhr eine 80-jährige PKW-Fahrerin aus Meppen die Straße Eichenkamp in 49688 Lastrup/Hamstrup in Fahrtrichtung Lodberger Straße. Als sie die vorfahrtsberechtigte Bunner Straße überqueren wollte, übersah sie einen 68-Jährigen aus Lastrup, der mit seinem Pedelec den Radweg an der Bunner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin verletzte sich der 68-Jährige schwer am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 26.11.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof in Cloppenburg. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW/VW am Außenspiegel. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell