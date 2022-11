Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek (Rechterfeld) - Einbruch in Firma Zwischen Mittwoch, 23. November 2022, 18:00 Uhr und Donnerstag, 24. November 2022, 07:42 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof zu zwei Einbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter drang sowohl in ein Firmengebäude, als auch in ein angrenzendes leerstehendes Gebäude ein. Beide Gebäude wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

