Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Abend des 16.09.2022 erhielt die Polizei Bad Salzdetfurth Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht und sucht nun nach Zeugen.

Die 39-jährige Anzeigeerstatterin ging gegen 21:20 Uhr gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter zu ihrem geparkten Pkw in der Hauptstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Heinde.

Zu dieser Zeit befand sich an ihrem grauen Suzuki Vitara ein Anhänger. Das Gespann aus Pkw und Anhänger stand ordnungsgemäß und parallel zur Fahrbahn in einer Parkbucht. Die Parkbucht befindet sich in Fahrtrichtung Wendhausen unmittelbar rechtsseitig neben der Straße und einige Meter vor der Einmündung zur Listringer Straße.

Die Frau aus Schwerte (NRW) öffnete die hintere, linke Seitentür, welche sich in Richtung Fahrbahn befand. Anschließend hob sie ihre Tochter in das Fahrzeuginnere, um sie in den Kindersitz zu setzen. In diesem Moment vernahm die Frau einen Knall und ein Wackeln ihres Pkw. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren in Richtung Wendhausen mit seinem Seitenspiegel gegen die geöffnete Tür geraten. Teile des Seitenspiegels wurden hierbei abgerissen und blieben auf der Fahrbahn liegen. Die Seitentür des Suzukis ist hierbei ebenfalls beschädigt worden.

Ehe sich die Frau versah, war der Pkw bereits verschwunden. Dessen Fahrer setzte offenbar seine Fahrt unmittelbar nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Möglicherweise handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw der Marke Volkswagen - diese Vermutungen lassen sich zumindest anhand der aufgefundenen Spuren anstellen.

Nur um ein Haar blieb die Frau, die sich während des Unfalls noch direkt an der Seitentür befand, unverletzt. Es entstand am Auto der Schwerterin ein Schaden von rund 1000 EUR.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Sache - insbesondere zum flüchtigen Fahrzeugführer - tätigen können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell