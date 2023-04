LPI-SLF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Pößneck (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer bekannt. Dieser ereignete sich in Pößneck im Bereich der Karl-Marx-Straße. Der 38-jährige Radfahrer fuhr an einem parkenden Pkw vorbei und streifte dabei die Fahrerseite. Der im Fahrzeug befindliche 57-jährige Fahrer stellte daraufhin den 38-Jährigen zur Rede. In dem sich entwickelten ...

mehr