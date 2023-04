Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus einem Fahrzeug

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tage parkte ein 55-Jähriger seinen VW T4(Transporter) in Schleiz im Bereich der Augasse Ecke Talstraße. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 15:15 Uhr wurde bei dem Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen sowie versucht die Fahrertür aufzubrechen. In der Folge wurden zwei im Auto befindliche schwarze Geldbörsen durch den/die unbekannten Täter gestohlen. Das eine Portemonnaie war ein größeres, welches üblicherweise Kellner benutzen und das andere ein kleineres. Beide waren aus Leder. Der/die unbekannten Täter erbeuteten bei dem Diebstahl mehrere hundert Euro. Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

