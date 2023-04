Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: GirlsDay am 27.04.2023 bei der Saalfelder Polizei: Wir haben noch freie Plätze!

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am 27.04.2023, in der Zeit von 10.00 Uhr - 13.00 Uhr, möchten wir interessierten Mädchen ab der 8. Klasse die Polizei vorstellen. Am GirlsDay erhältst Du Informationen zum Berufsbild einer Polizeibeamtin, dem Bewerbungsverfahren und den Einstellungsvoraussetzungen. Wir erklären Dir die unterschiedlichen Dienststellen wie Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Diensthundestaffel und ermöglichen Dir einen Einblick in die Arbeit der Saalfelder Kolleginnen und Kollegen.

Wann? Am Donnerstag, dem 27.04.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wo? Bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Promenadenweg 9 in 07318 Saalfeld

Wie bewirbst Du dich? Über die offizielle Website gelangst Du zum "GirlsDay-Radar" und kannst dich bei uns anmelden! https://www.girls-day.de/Radar

Wir freuen uns auf Dich!

Bei Fragen zum GirlsDay, dem Bewerbungsverfahren, zur Ausbildung/ zum Studium , einem Praktikum oder einem Schnuppertag, steht Euch die Einstellunsgberaterin der Saalfelder Polizei gern zur Verfügung:

Kontakt:

Ivonne Weitzdörfer-Zille

Einstellungsberaterin

Tel.: 03671 561509

E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpislf.@polizei.thueringen.de

