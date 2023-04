Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht durch Fahrer eines Holzlasters

L1113 Allendorf - Schwarzburg (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023 gegen 13:45 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Allendorf und Schwarzburg zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Pkw und einen Holzlaster. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr aus Richtung Allendorf kommend in Richtung Schwarzburg als ihr ein Holz-Lkw mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um eine größere Kollision zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und streifte dabei die Leitplanke. Der unbekannte Fahrer des Holzlasters setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die 20-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Sowohl am Pkw als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Holzlaster hatte vermutlich ein dunkles Führerhaus und ein polnisches Kennzeichen. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Holzlaster machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

