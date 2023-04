LPI-SLF: Warnung vor Betrügern

Saalfeld/Saale (ots) - Am späten Samstag Nachmitttag erhielten die Beamten des Inspektionsdienstes die Mitteilung über einen Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Fingersteinstraße. Vor Ort stellte sich im Rahmen der Personalienüberprüfung heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag. Durch Angehörige konnte der 4-stellige Betrag aufgebracht werden, so dass die Person die Räumlichkeiten der Polizei wieder verlassen durfte. Die Anzeige wegen Diebstahls einer ...

