Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe

Frankenblick (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Ortsmitte von Mengersgereuth-Hämmern zu zwei Einbruchsdiebstählen in unmittelbarer Nähe. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zunächst unberechtigt Zutritt zu einer Senioreneinrichtung und durchsuchte dort anschließend diverse Räume. Von einem der Bewohner wurde unter anderem Bargeld entwendet. Nur kurze Zeit später drang ein unbekannter Täter in eine Privatwohnung ein, welche sich nur wenige Meter entfernt von dem ersten Tatort befindet. Ob es sich hierbei um den gleichen Täter handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Auch aus der Wohnung wurde, nachdem diese durch Täter durchsucht wurde, Bargeld entwendet. Aufmerksame Bürger, welche am Samstagmorgen im besagten Bereich verdächtige Personenbewegungen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

