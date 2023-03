Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Unfall bei Abbiegevorgang

B88/ Quittelsdorf-Rottenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden zwei Verkehrsteilnehmer durch einen Verkehrsunfall verletzt. Ein 56-Jähriger sowie ein 31-Jähriger fuhren die Bundesstraße 88 von Rottenbach kommend in Richtung Quittelsdorf entlang. Der 31-jährige Vorausfahrende wollte dann nach links abbiegen, als der Dahinterfahrende während des Abbiegevorgangs zum Überholen ansetzte und es so zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der auffahrende 56-Jährige überschlug sich in der Folge mit seinem PKW mehrmals und auch der Abbiegende kam durch die Kollision von der Straße ab. Beide Männer wurden leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Bei dem 31-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, bei dem Unfallverursacher wird gegenwärtig geprüft, ob dieser im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Bundesstraße wurde nach rund 2 Stunden wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zu den Umständen werden durch die Saalfelder Polizei geführt.

