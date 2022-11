POL-PDWIL: Taxifahrer geprellt

Gerolstein (ots) - Am 05.11.2022 gegen 12:10 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Brunnenstraße in Gerolstein, dass ein 34-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein sich trotz bekannten Hausverbots zum wiederholten Male im Bereich des Ladengeschäfts aufhalte und herumpöbele. Ein sich zufällig vor Ort befindlicher Polizeibeamter der Polizeiwache Gerolstein, welcher sich in seiner Freizeit im ...

mehr