POL-STD: Horneburger Polizei sucht Zeugen für Bedrohung und Beleidung in ALDI-Markt, Einbruch in Tennisheim in Drochtersen, Einbruch in Tennisheim in Drochtersen, Einbrecher in Vereinsheim in Neukloster

1. Horneburger Polizei sucht Zeugen für Bedrohung und Beleidung in Einkaufsmarkt

Am Mittwoch, den 09.02. ist es gegen 18:00 h in Horneburg im ALDI-Markt zu einer Bedrohung/Beleidigung gekommen, für die die Ermittler der Horneburger Polizeistation nun Zeugen suchen.

Zwei bisher unbekannte Männer hatten an der Kasse die 21-jährige Kassiererin aus einer Gruppe von fünf Personen, die sich schon vorher im Markt verdächtig verhalten hatten, beleidigt und bedroht.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: 1. männlich, ca. 175-180 cm groß, hellblaue Augen, Winterjacke, kurze Harre (dunkle Stoppeln) 2. genau wie Person 1. - ggf. etwas größer, eher 180 cm groß, blauer Pullover, Winterjacke

Die Männer der Gruppe sprachen nur schlecht Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die die Gruppe beobachtet haben oder die angeben können, ob diese möglicherweise mit einem Fahrzeug am Markt oder in der Nähe waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Einbruch in Tennisheim in Drochtersen

In der Zeit zwischen Dienstag, den 08.02., 10:00 h und Samstag, den 12.02., 11:30 h sind unbekannte Einbrecher in Drochtersen in der Straße "Zur Wettern" nachdem sie über Zaun gestiegen waren an das Vereinsheim des Tennisclub Drochtersen gelangt, haben eine Tür aufgebrochen und anschließend Schränke im Inneren durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Dieseldiebe in der Johann-Grodtmann-Straße auf ein dortiges landwirtschaftliches Anwesen gelangt und haben aus dem Tank eines Traktors ca. 120 Liter Diesel abgezapft und entwendet sowie die Scheiben der Kabine des Fahrzeuges eingeschlagen. Insgesamt ist so ein Schaden von über 500 Euro entstanden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, die mit dem Dieseldiebstahl und der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

4. Einbrecher in Vereinsheim in Neukloster

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 03.02., 12:00 h und Sonntag, den 13.02., 09:45 h in Neukloster in der Jorker Straße nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere des Vereinsheims des MGV-Treue eingestiegen und haben sämtliche Räumlichkeiten nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Was dabei genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

