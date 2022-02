Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Autobränden in und um Stade - mutmaßlicher Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Stade (ots)

Seit dem Wochenende beschäftigt eine Serie von Autobränden die Feuerwehren und die Polizei in und rund um Stade. (wir berichteten)

Der am gestrigen Abend in der Nähe eines erneuten PKW-Brandes in Wiepenkathen vorläufig festgenommene mutmaßliche Tatverdächtige aus Stade musste am heutigen späten Nachmittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern aber weiter an.

