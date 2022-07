Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Celle (ots)

Celle - Bereits am 20.07.2022 wird durch einen namentlich nicht bekannten Zeugen gegenüber einem Verantwortlichen der Stadtwerke Celle mitgeteilt, dass ein PKW im Garnseeweg gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Dadurch ist nicht unerheblicher Schaden an der Laterne entstanden. Es wird jetzt der Zeuge gesucht, welcher sich an den Verantwortlichen der Stadtwerke gewandt hat, bzw. auch weitere Zeugen die hierzu Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell