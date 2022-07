POL-CE: 22 Hunde in nicht artgerechter Haltung

Celle (ots) - Celle - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in das Rathaus Am Französischen Garten eingebrochen worden. Die Einbrecher haben dabei ein hoch gelegenes Fenster gewaltsam geöffnet und sind so in diverse Büroräume gelangt, welche durchwühlt worden sind. Ein aufmerksamer Spaziergänger konnte bereits am Sonntag einige Gegenstände in der Aller finden, welche aus dem Rathaus entwendet worden sind. Wer ...

