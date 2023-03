Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle zieht umfangreiche Maßnahmen nach sich

Wurzbach (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Wurzbach zog gestern Abend umfangreichere Maßnahmen nach sich. So ergab ein Drogenvortest bei einem 38-Jährigen im Rahmen einer Überprüfung Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Darüber hinaus wurden noch weitere Drogenutensilien sowie ein Schlagstock im Fahrzeuginneren aufgefunden, die teilweise auch den beiden Mitfahrern zugeordnet werden konnten. Die Kolleginnen und Kollegen der Einsatzunterstützung führten daraufhin eine Nachschau in der durch die Männer bewohnten Pension durch- im Ergebnis wurden noch weitere, geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Nach erfolgten Blutprobenentnahmen bei den Betroffenen wurden noch bei zwei der drei Männer (tschechisch) vom Staatsanwalt angewiesene Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren hundert Euro erhoben, da die Beschuldigten keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten.

