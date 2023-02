Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit fünf Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und 28.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 am Autobahndreieck Leonberg. Eine 35-jährige Lenkerin eines Volvos befuhr auf der Überleitung von München kommend die linke Spur in Richtung Würzburg. Vor ihr fuhren ein 20-Jähriger mit seinem Audi, ein 24-Jähriger mit seinem Opel, ein 56-Jähriger mit seinem Audi und eine 31-Jährige mit ihrem Audi. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte die 35-Jährige die vor ihr bis zum Stillstand abbremsenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig und fuhr dem Audi hinten auf, so dass dieser noch die vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander schob. Der 20-Jährige und die 25-jährige Mitfahrerin im Opel wurden leicht verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Der Volvo, der Audi des 20-Jährigen und der Opel des 24-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

