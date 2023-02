Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag den unteren Teil eines kupfernen Fallrohrs einer Regenrinne, das an einer Kirche in der Stiftstraße in der Sindelfinger Innenstadt montiert war. Bereits zwischen dem 8. und dem 10. Februar kam es zu einem gleichgelagerten Fall an demselben Gebäude. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

