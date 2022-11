POL-MFR: (1373) Kastenwagen entwendet - Zeugen gesucht

Heilsbronn (ots) - Am Freitagnachmittag (11.11.2022) kam es in einem Einfamilienhaus im Heilsbronner Gemeindeteil Bonnhof (Lkrs. Ansbach) zu einem Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Hauses über und verursachte einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 15:00 Uhr in dem Einfamilienhaus in der Bürgleiner Straße aus. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die starke ...

