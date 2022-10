LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich in einen Gebäudekomplex in der Straße "Am Vogelherd". Der oder die Unbekannten drangen gewaltsam in den dort befindlichen Indoorspielplatz ein, durchsuchten unter anderem Schränke und entwendeten in der Folge mehrere Tausend Euro. Der oder die Täter verursachten erheblichen Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 02. Oktober 21.00 Uhr und ...

mehr