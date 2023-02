Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte stehlen Regenrinne

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag den unteren Teil eines kupfernen Fallrohrs einer Regenrinne, das an einer Kirche in der Stiftstraße in der Sindelfinger Innenstadt montiert war. Bereits zwischen dem 8. und dem 10. Februar kam es zu einem gleichgelagerten Fall an demselben Gebäude. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

