Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 70-Jähriger errichtet Barrikaden und geht auf eingesetzte Polizeibeamte mit Kettensäge zu

Schleiz (ots)

Für einen größeren Einsatz sorgte gestern Nachmittag ein Mann in Schleiz. Der 70-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit mehrmals Barrikaden bzw. eigens kreierte Straßensperrungen im Bereich des Ziegeleiwegs in Schleiz aufgebaut. So errichtete er auch am Mittwochmittag u.a. unter Zuhilfenahme von Stangen, Holzpaletten sowie seinem PKW eine Sperre, sodass Polizei und Ordnungsamt alarmiert wurden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Beseitigung des PKW. In diesem Moment kam der zwischenzeitlich Beschuldigte mit einer in Betrieb befindlichen Kettensäge auf die eingesetzten Beamten zu und schwenkte diese in bedrohlicher Art und Weise. Nach der Androhung des Schusswaffengebrauchs durch die eingesetzten Beamten flüchtete der 70-Jährige zunächst in sein Haus. Während der Anzeigenaufnahme sowie im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung leistete der 70-Jährige aktiven Widerstand gegen die Beamten und verletzte sich dadurch leicht. Schließlich wurde der Beschuldigte unter Polizeibegleitung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt und muss sich nun unabhängig davon in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell