POL-OE: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots) - Eine Trunkenheitsfahrt hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 17:50 Uhr auf der Ihnestraße in Listerscheid ereignet. Hier befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Papiermühle. Die Beamten hielten ihn an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer gab von sich aus an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Beamten ...

