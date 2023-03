Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagmittag gingen ein oder mehrere Unbekannte besonders dreist in Sonneberg vor. Nämlich drangen der/die Täter widerrechtlich in ein Haus in der Köppelsdorfer Straße ein und stahlen u.a. ein Smartphone. Besonders dreist: Die Hausbewohnerin hatte sich schlafen gelegt und die Eindringliche offensichtlich nicht bemerkt. Sie stellte jedoch dann Unregelmäßigkeiten im Haus sowie das Fehlen des Handys fest. Zeugen, die gestern zwischen 13:00 Uhr bis gegen 14:20 Uhr Verdächtiges in der Köppelsdorfer Straße bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Sonneberger Polizei.

