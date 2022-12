POL-LM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Wohnungseinbruchdiebstahl+++Diebstahl+++Sachbeschädigung an Pkw+++Verkehrsunfallflucht

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: L3063 zwischen Aumenau und Villmar Unfallzeit: So., 18.12.2022, 03:00 Uhr

Am Sonntag den 18.12.2022, gegen 03:00 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Pkw die L3063 von Aumenau kommend in Fahrtrichtung Villmar. In Höhe des dortigen Aussiedlerhofes verlor der Fahrer aufgrund des Genusses von Alkohol die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der er einen Telefonmast um, durchbrach den Zaun einer Kuhweide und kam schließlich auf dieser zum Stehen. Telefonmast, Weidezaun und Pkw wurden beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7500EUR.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Friedensstraße, 35781 Weilburg Tatzeit: So. 11.12.2022, 11:00 Uhr - Sa. 17.12.2022, 15:50 Uhr

In der Zeit von Sonntag, 11.12.2022, 11:00 Uhr bis Samstag, 17.12.2022, 15:50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Weilburg Hirschhausen ein. Der oder die Täter kletterten auf den rückwärtig gelegenen Balkon und hebelten die dortige Balkontür auf. In dem Haus durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck, eine Münzsammlung und eine Briefmarkensammlung. Zur Höhe des Schadens konnten die Geschädigten noch keine Angaben machen.

Diebstahl von Industriestaubsauger

Tatort: Frankfurter Straße, 35781 Weilburg Tatzeit: Sa. 17.12.2022, 12:00 Uhr - 12:05 Uhr

Im besagten Zeitraum ließ der Angestellte einer Reinigungsfirma seinen Industriestaubsauger in Weilburg, vor einem Wohn/Geschäftshaus in der Frankfurter Straße kurz unbeobachtet. Als er wieder aus dem Haus herauskommt, ist der Staubsauger im Wert von ca. 1500EUR weg. Hinweise auf u.T. liegen keine vor.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Franfurter Straße, 35781 Weilburg Tatzeit: Do. 15.12.2022, 23:30 Uhr - Fr. 16.12.2022, 07:40 Uhr

Im besagten Zeitraum wurde in Weilburg auf dem Parkplatz eines Hotels im Bereich der Frankfurter Straße ein weißer Toyota beschädigt. Der oder die Täter zerstachen alle vier Reifen des Pkw. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR. Hinweise auf den oder die Täter liegen keine vor.

Verkehrsunfallflucht in Weilburg

Tatort: Friedenbachstraße, 35781 Weilburg Tatzeit: Do. 15.12.2022 zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr

Am Donnerstag den 15.12.2022 kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedenbachstraße in Weilburg. Der flüchtige Unfallfahrer fuhr dort gegen einen geparkten Audi und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Am beschädigten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder ein Fahrzeug liegen keine vor.

