POL-LM: +++Haus in Limburg aufgebrochen+++Bei Unfall auf winterglatter Fahrbahn verletzt+++Betrunken und ohne Führerschein nach Limburg gefahren+++

1. Haus in Limburg aufgebrochen,

Limburg, Dietkircher Straße Donnerstag, 15.12.2022, 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Limburg eingestiegen. Die Polizei wurde gegen 17:00 Uhr in die Dietkircher Straße gerufen, da Bewohner dort den Einbruch in ihr Haus festgestellt hatten. Unbekannte hatten tagsüber das Grundstück betreten und auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür aufgehebelt. So gelangten sie in das Innere und durchwühlten die Räume, offenbar gezielt nach Bargeld und Schmuck. Was genau entwendet worden ist, steht bisher noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Bei Unfall auf winterglatter Fahrbahn verletzt, Runkel, Kreisstraße 461, Freitag, 16.12.2022, 07:00 Uhr

(wie) Bei Runkel ist am Freitagmorgen eine Frau auf winterglatter Fahrbahn verunfallt und dabei verletzt worden. Eine 23-Jährige war mit einem VW auf der K 461 von Dehrn in Richtung Niedertiefenbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Niedertiefenbach kam sie auf der winterglatten Fahrbahn von der Fahrbahn ab und fuhr ein Verkehrsschild um. Hierbei wurde sie verletzt. Polizei und Rettungsdienst mussten der 23-Jährigen aus dem Fahrzeug helfen, sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 EUR.

3. Verletzt bei Auffahrunfall nach Wildwechsel, Elbtal, Bundesstraße 54, Donnerstag, 15.12.2022, 18:00 Uhr

(wie) Nach einem Wildwechsel kam es bei Elbtal zu einem Auffahrunfall mit einer Verletzten. Eine 59-Jährige befuhr mit einem VW die B 54 in Richtung Langendernbach. Aufgrund von Wildwechsel bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte eine nachfolgende 22-Jährige in einem Ford offenbar zu spät und fuhr gegen das Heck des VW. Hierdurch wurde eine 18-Jährige Beifahrerin in dem Ford leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 2.000 EUR.

4. Betrunkener Radfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn, Limburg, Dietkircher Weg, Donnerstag, 15.12.2022, 20:25 Uhr

(wie) In Limburg ist am Donnerstagabend ein betrunkener Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad verletzt worden. Der 33-Jährige war mit dem Zweirad auf dem Gehweg des Dietkircher Wegs bergab in Richtung Weilburger Straße unterwegs. Aufgrund seiner alkoholbedingten Fahrunsicherheit stürzte er auf dem winterglatten Gehweg. Bei dem Sturz wurde der Mann verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über zwei Promille. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

5. Betrunken und ohne Führerschein nach Limburg gefahren, Limburg, Bundesstraße 49, Freitag, 16.12.2022, 13:00 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann wurde am Freitagmittag in Limburg festgenommen, nachdem er über die B 49 in Schlangenlinien gefahren war. Der 43-Jährige war mit einem Citroen von Weilburg kommend auf der B 49 in Richtung Limburg unterwegs. Da er in Schlangenlinien und immer wechselnden Geschwindigkeiten fuhr, verständigten mehrere Zeugen die Polizei. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergaben, dass der PKW nicht mehr zugelassen war und der ehemalige Halter zudem polizeibekannt und führerscheinlos ist. Daher fing die Polizei den Citroen bei der Einfahrt nach Limburg mit zwei Streifen ab. Das Fahrzeug wurde auf der Lichfieldbrücke angehalten und der 43-Jährige festgenommen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte zudem Betäubungsmittel eingenommen. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Einen Führerschein besaß der 43-Jährige nicht. Den Citroen, an dem die abgemeldeten, ehemaligen Kennzeichen angebracht waren, stellte die Polizei sicher.

6. Gegen Baum gefahren und verletzt,

Weilburg, Landesstraße 3020, Freitag, 16.12.2022, 12:20 Uhr

(wie) Bei Weilburg wurde am Freitagmittag eine Frau verletzt, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Eine 37-Jährige war mit einem Skoda auf der L 3020 zwischen Gaudernbach und Hasselbach unterwegs. Plötzlich kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Grünstreifen gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde die Frau verletzt. Rettungsdienst, Notarzt und Polizei eilten zur Unfallstelle. Die Polizei sperrte die Landesstraße für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für circa eine halbe Stunde. Die 37-Jährige wurde nach erster notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

7. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Dienstag: Limburg, Bundesstraße 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

