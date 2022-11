Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221103-1: Kassiererin verletzt und Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Die Polizei fahndet nach einem etwa 185 Zentimeter großen und circa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Dem derzeit noch Unbekannten wird vorgeworfen, am Mittwochabend (2. November) in Wesseling die Kassiererin eines Discounters verletzt und Bargeld aus der Kasse geraubt zu haben. Zur Tatzeit soll der als dünn beschriebene Mann mit einem schwarzen Jogginganzug mit goldenen Streifen bekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine Kappe und einen medizinischen Mundschutz getragen.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Gesuchte um 19.55 Uhr an die Kasse des an der West-Devon-Straße gelegenen Discounters gegangen sein. Dort habe er Zigarettenblättchen bezahlen wollen. Als die Angestellte (51) die Kasse öffnete, um Wechselgeld herauszugeben, habe der Täter zugegriffen. Auf die Gegenwehr der 51-Jährigen habe der Räuber mit Gewalt reagiert. Er soll die Kassenklappe nach unten gedrückt und dadurch die Finger der Geschädigten eingeklemmt haben. Zudem habe er sie am Körper gepackt und zur Seite geschoben.

Mit den entwendeten Geldscheinen flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Die zuständigen Ermittler sicherten Überwachungsvideos und gehen derzeit dem Hinweis nach, dass der Täter in einem roten Van oder Transporter geflüchtet sein könnte. Die Ermittlungen, auch zu diesem Detail, dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell