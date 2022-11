Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221102-5: Auseinandersetzung am Bahnsteig - Beteiligte flüchten über Gleise

Frechen (ots)

Fahrer der Regionalbahn erleidet Schock nach Notbremsung

Am Mittwochnachmittag (2. November) haben sich bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhof in Frechen-Königsdorf zwei Beteiligte leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 31-jähriger Mann mit einer Glasflasche auf einen Kontrahenten (33) eingeschlagen haben. Nach derzeitigem Sachstand habe sich dieser mit einem Messer gegen den Angreifer und seinen Komplizen (32) zur Wehr gesetzt. Dabei fügte er seinem Gegenüber (31) eine oberflächliche Wunde zu. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten, flüchteten der 31-Jährige und sein Begleiter über die Gleise. Der Fahrer einer Regionalbahn leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Er erlitt einen Schock und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Zeugen berichteten, dass es gegen 14.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern (31, 32) und einem dritten Fahrgast (33) in der Linie S19 in Fahrtrichtung Horrem gekommen sei. Am Bahnhof Königsdorf hätten alle Beteiligten die Bahn verlassen. Auf dem Bahngleis soll es dann zu den körperlichen Angriffen gekommen sein. Während der 33-Jährige beim Erblicken der Beamten sein Messer umgehend fallen ließ und sich kooperativ verhielt, flüchteten die anderem Beteiligten über die Gleise in Richtung Horrem. Der Führer einen Regionalbahn sah die Männer im Gleisbett und leitete eine Gefahrenbremsung mit dem vollbesetzten Zug ein. Polizisten konnten die flüchtigen kurze Zeit später stellen. Zur Entnahme einer Blutprobe begleiteten sie den 31-Jährigen in ein Krankenhaus. (hw)

