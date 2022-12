PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Elektroroller gestohlen+++Taschendieb auf dem Weihnachtsmarkt erfolgreich+++Mit Motorroller auf Schulhof Mädchen verletzt+++Verletzte bei Auffahrunfall+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Elektroroller gestohlen,

Limburg-Linter, Mittelstraße bis Dienstag, 13.12.2022, 15:40 Uhr

(wie) In den letzten Wochen wurde in Linter ein Elektroroller aus einem Gartenhaus gestohlen. Ein 27-Jähriger hatte den grünweißen Elektro-Tretroller in dem Gartenhaus in der Mittelstraße untergestellt. Als er am Dienstagnachmittag zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Gefährt spurlos verschwunden. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 551-MFP angebracht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Taschendieb auf dem Weihnachtsmarkt erfolgreich, Limburg, Neumarkt, Dienstag, 06.12.2022, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(wie) Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein Taschendieb am Dienstag der letzten Woche ein Mobiltelefon auf dem Limburger Weihnachtsmarkt entwendet. Ein 33-Jähriger hatte am Abend den Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt besucht. Als er diesen wieder verließ, bemerkte er, dass sein Mobiltelefon verschwunden war. Offensichtlich war er unbemerkt von einem Taschendieb bestohlen worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung, auch auf Weihnachtsmärkten auf die Wertsachen aufzupassen. Taschendiebe lieben das Gedränge und nutzen jede Gelegenheit um zu stehlen.

3. Mit Motorroller auf Schulhof Mädchen verletzt, Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Dienstag, 13.12.2022, 11:15 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag hat ein Jugendlicher auf einem Schulhof im Limburg ein Mädchen verletzt. Der 14-Jährige war mit einem weiteren Jugendlichen gegen 11:15 Uhr mit einem nicht versicherten roten Motorroller der Marke "Honda" auf den Schulhof der Adolf-Reichwein-Schule gefahren. Davon abgesehen, dass er dort mit einem motorisierten Fahrzeug nichts zu suchen hatte, war er auch noch ohne Führerschein gefahren. Hierbei fuhr er dann eine 15-Jährige an, die dadurch zu Fall kam und verletzt wurde. Nach dem Unfall versuchten die beiden Rollerfahrer zu flüchten. Der 14-Jährige konnte von Zeugen festgehalten werden, seinem Mitfahrer gelang die Flucht. Lehrkräfte kümmerten sich um die verletzte 15-Jährige und verständigten deren Angehörige. Der 14-Jährige wurde von der Polizei übernommen und später an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er wird sich nun im Jugendstrafverfahren verantworten müssen. Den Honda-Roller stellten die Beamten sicher. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mitfahrer des 14-Jährigen auf dem Roller benennen können, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

4. Verletzte bei Auffahrunfall,

Bad Camberg-Erbach, Limburger Straße, Dienstag, 13.12.2022, 11:50 Uhr

(wie) In Erbach wurde am Dienstag ein Mensch bei einem Auffahrunfall verletzt. Eine 26-Jährige befuhr mit einem Ford die Limburger Straße in Richtung Bad Camberg. Da der Verkehr stockte, bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte eine nachfolgende 63-Jährige in einem Nissan offensichtlich zu spät und fuhr gegen das Heck des Ford. Durch den Aufprall wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf 4.000 EUR.

