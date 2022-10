Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Tonnen Kupferkabel erbeutet - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Entsorgungsfachbetriebs an der Straße Am Ortsgüterbahnhof erbeuteten die Täter mehrere Tonnen Kupferkabel im Wert von etwa 50.000 Euro.

Die Täter drangen zwischen Samstag, 1. Oktober, und Dienstag, 4. Oktober, gewaltsam in die Lagerhalle ein, öffneten Lagerboxen und entwendeten daraus etwa vier bis fünf Tonnen Kupferkabel.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die möglichen Zeugen am Firmengelände an den Straßen Am Ortsgüterbahnhof und Gallberger Weg aufgefallen sind.

Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

