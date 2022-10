POL-HAM: Eine Schwerverletzte nach Alleinunfall auf Feldweg

Hamm-Mitte (ots) - Insgesamt vier Autos der Hersteller Audi und Volkswagen wurden am Freitag, 30. September, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, in der Matthias-Claudius-Straße beschädigt. Bei allen geparkten Wagen wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

