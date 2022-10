POL-HAM: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Hamm (ots) - Mit einem Betrug über den Messenger-Dienst Whatsapp haben Unbekannte am Freitag, 30. September und am Sonntag, 2. Oktober, erneut vierstellige Summen von einer 64-Jährigen aus Herringen und einem 71-Jährigen aus Rhynern erbeutet. Ein vermeintlicher Sohn gab im Chat an, dass sein altes Handy kaputt sei und er deswegen eine neue Nummer habe. Im weiteren ...

mehr