POL-HAM: Erneuter Betrug über Whatsapp - vierstellige Beträge überwiesen

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Hamm wurde am Montag, 3. Oktober, gegen 21 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hammer Straße/ Römerstraße leicht verletzt. Sie befuhr die Hammer Straße in östliche Richtung, als es zu einer Kollision mit einem rechtsabbiegenden Opel einer 21-jährigen Frau aus Hamm kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die E-Scooter-Fahrerin und verletzte ...

