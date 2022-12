Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in Gießen

Gießen (ots)

Am 03.12.2022, gegen 14.40 Uhr ereignete sich in Gießen, Marburger Straße, Ecke Sudentenlandstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger ukrainischer Fahrer eines LKW stand in der Marburger Straße 44 an der roten Ampel. Er wollte nach rechts in die Sudentenlandstraße abbiegen. Der 80-jährige tunesische Fahrradfahrer stand rechts neben dem LKW und wollte geradeaus in Richtung Innenstadt fahren. Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr der LKW an und bog rechts ab. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer und überrollte ihn beim Abbiegevorgang. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Innenstadtlage kam es zu einer größeren Ansammlung von "Gaffern", so das ein Löschzug der Gießener Feuerwehr die Unfallstelle mit Sichtschutzplanen abschirmen musste.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord (0641/7006-3755) zu melden.

