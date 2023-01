Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.01.2023

Goslar (ots)

Goslar

- Zeugenaufruf nach Überfall auf Wettbüro

Am 08.01.2023, gegen 23:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in der Breite Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe entwendete er aus der Kasse Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei der Tat wurden keine Personen verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Breite Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell