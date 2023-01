Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 09.01.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Mittwoch, 04.01.2023, und Sonntag, 08.01.2023, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/Ausparken ein parkendes Fahrzeug, welches im Bereich der Straße Am Schulplatz in Seesen in einer Parklücke abgestellt war. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 15.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Lautenthaler Straße in Seesen. Hierbei fuhr ein Fahrzeugführer auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell