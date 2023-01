Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 08.01.2023

Goslar (ots)

Diebe bei Tatausführung gestellt / Diebesgut sichergestellt

Am 07.01.2023, gegen 10.20 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg auf ein Fahrzeug in der Nähe zu einem Harlingeroder Einkaufszentrum aufmerksam. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Überprüfung von zwei männlichen Personen und des Fahrzeugs. In dem Fahrzeug konnte Diebesgut festgestellt werden, welches offensichtlich kurz vorher in einem Einzelhandelsgeschäft entwendet wurde. Das Diebesgut wurde sichergestellt und konnte dem Lebensmittelmarkt unbeschädigt wieder ausgehändigt werden. Gegen die beiden beschuldigten, männlichen Personen, in einem jeweiligen Alter von 29 und 30 Jahren, wurde ein Strafverfahren hinsichtlich gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

