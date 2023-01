Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.01.2023

Goslar (ots)

Taschendiebstahl

Am Donnerstag, den 05.01.2023, zwischen 13:00 und 14:00 Uhr kaufte ein 58-jähriger Langelsheimer in einem Discounter in der Hildesheimer Straße, in 38640 Goslar, ein. Bei Beendigung des Einkaufs stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest. Vermutlich wurde die Geldbörse während des Einkaufs durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 06.01.2023, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6, Fahrtrichtung Salzgitter, Lichtsignalanlage im Bereich der Ausfahrt zur Hildesheimer Straße, zu einem Auffahrunfall. Ein 55-jähriger Liebenburger fuhr hier mit seinem Lkw auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 22-jährigen Goslarerin auf. An beiden Fahrzeugen entstand aufgrund der Kollision Sachschaden, in Folge dessen beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 22-jährige Goslarerin verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen einem Klinikum zugeführt.

i.A. POK Galante

