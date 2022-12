POL-GE: Zeuge stellt mutmaßlichen Dieb - vorläufige Festnahme

Gelsenkirchen (ots) - Nach zwei Bränden an einer Grünflache in Hassel sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle. Am Eppmannsweg in Höhe der Bertlicher Straße war am Mittwochabend, 21. Dezember 2022, gegen 23.05 Uhr eine Gartenlaube in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Beschädigt wurden dabei zudem eine benachbarte Hütte sowie ein Gartenzaun. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde die Polizei gegen 1 Uhr am ...

