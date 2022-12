Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Familienstreit eskaliert auf der Straße

Gelsenkirchen (ots)

Ein schon länger andauernder Streit zwischen zwei Familien ist am Dienstag, 20. Dezember 2022, auf der Herbertstraße in Schalke eskaliert. Polizeibeamte wurden um 9.55 Uhr von Zeugen alarmiert, weil sich mehrere Personen auf der Straße stritten und teilweise angegriffen wurden. Durch die eintreffenden Beamten wurde ein 34 Jahre alter syrischer Staatsbürger erstversorgt und anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte mehrere Stichverletzungen. Zeugen gaben an, dass drei Mitglieder einer der beteiligten Familien, ein 41 Jahre alter Mann libanesischer Herkunft und seine 14 und 15 Jahre alten Söhne, den Geschädigten und seine 26 Jahre alte Frau nach einem lautstarken Streit angegriffen und einen Hund auf die Frau gehetzt haben sollen. Die beiden Jugendlichen sollen dabei ein Messer in der Hand gehabt haben. Unter anderem sollen die Beteiligten damit die Reifen an dem Auto der Geschädigten zerstochen haben, um sie an der Wegfahrt zu hindern. Der 41-Jährige soll sich vor das abfahrende Auto gestellt haben, um die Fahrt zu verhindern. Dabei wurde er schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Ursache des Streits und zum Tathergang dauern an. Die Beamten führten vor Ort Gefährderansprachen durch. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

