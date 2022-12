Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt nach zwei Bränden in einer Nacht

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Bränden an einer Grünflache in Hassel sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle. Am Eppmannsweg in Höhe der Bertlicher Straße war am Mittwochabend, 21. Dezember 2022, gegen 23.05 Uhr eine Gartenlaube in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Beschädigt wurden dabei zudem eine benachbarte Hütte sowie ein Gartenzaun. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde die Polizei gegen 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen, 22. Dezember 2022, zu einem weiteren Brand am gleichen Ort alarmiert. Hier stand ein Metallbehälter mit Altpapier und Sperrmüll in Flammen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

