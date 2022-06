Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220612-1: Fahrrad geraubt - Polizei fahndet nach drei Tätern

Kerpen (ots)

Polizei stellt Beweismittel sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 18 Jahre alten und ungefähr 170 bis 180 Zentimeter großen jungen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Samstagmorgen (11. Juni) einem Jugendlichen (17) in Kerpen-Sindorf das Mountainbike geraubt zu haben. Alle Täter sollen eine sportlich kräftige Statur haben und trugen zur Tatzeit Oberbekleidung in den Farben schwarz und weiß.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 suchen dringend Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Der 17-Jährige war nach ersten Ermittlungen gegen 2 Uhr mit seinem Rad auf der Thaliastraße in Richtung Busbahnhof unterwegs. In der Unterführung sollen ihn drei etwa Gleichaltrige angesprochen und Geld gefordert haben. Als der Geschädigte das ablehnte habe ihn ein blondhaariger Täter weggedrückt. Sein schwarzhaariger Komplize habe ihm in diesem Moment das dunkelgrün-schwarze Mountainbike weggerissen. Mit der Beute sollen die drei Räuber in Richtung des Berliner Rings geflüchtet sein. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell