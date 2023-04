Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Einfluss von Alkohol/ Drogen

Pößneck (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023 informierte ein aufmerksamer Autofahrer gegen 13:10 Uhr die Polizei über ein auffällig fahrendes Fahrzeug in Pößneck. Der Zeuge teilte mit, dass das Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Der Anrufer blieb hinter dem Auto bis die Polizeibeamten vor Ort waren und das Fahrzeug im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße in Pößneck anhielten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille beim Fahrer festgestellt. Deshalb wurde in der Folge eine Blutprobenentnahme mit dem 49-jährigen Beschuldigten durchgeführt. Dieser muss ich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Am gestrigen Sonntag gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer in Pößneck im Bereich der Neustädter Straße. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei dem 29-jährigen Fahrer positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell