Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

B281 Rockendorf - Krölpa (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 281 zwischen Rockendorf und Krölpa. Ein 22-jähriger Autofahrer kam mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich, sodass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Sowohl der Fahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto, welches durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, sowie an einer Kilometertafel entstand Sachschaden. Ein bei dem 22-Jährigen durgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest verlief negativ.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell