Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Plettenberg (ots)

Über den Seiteneingang einer Garage verschafften sich unbekannte Täter am Hechmecker Weg am Donnerstag zwischen 06:45 und 18:05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie in der Folge sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie lediglich Kleingeld in unbekannter Stückelung. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen der Tat können sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung setzen. (schl)

