Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Werdohl (ots)

Leider waren WhatsApp-Betrüger einmal mehr mit ihrer Masche erfolgreich. Eine 71-jährige Werdohlerin brachten sie um einen vierstelligen Betrag. Die Seniorin erhielt am Mittwoch eine Nachricht einer unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich ein Betrüger als ihr Sohn aus, der aufgrund eines Handyschadens eine Nummer habe. Nach einer kurzen Konversation bat der angebliche Sohn um zwei Überweisungen auf ein Konto. Diese führte die Geschädigte am nächsten Tag aus. Wenig später stellte sie den Betrug fest. Die Polizei warnt auch weiterhin vor WhatsApp-Betrügern. Werden sie misstrauisch, wenn sie durch unbekannte Nummern angeschrieben werden. Rufen sie im Zweifelsfall die alte Nummer ihres Angehörigen an oder kontaktieren sie die Verwandtschaft über Festnetz, um sich über die Echtheit der Nachricht zu informieren. (schl)

