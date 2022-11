Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall mit gestohlenem Auto, Fahrraddiebstahl und PKW Einbruch

Kierspe (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, wurde der Polizei eine aktuelle Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der Fahrer eines Opel Combo war beim Anfahren auf der Friedrich-Ebert-Straße rückwärts in den VW Polo einer Frau aus Marienheide gerollt. Als die Fahrerin des Polo ausstieg, um mit dem Unfallverursacher zu sprechen, flogen die Türen des Opel Combo auf und Fahrer und Beifahrer flüchteten fußläufig die Friedrich-Ebert-Straße in aufsteigende Richtung entlang. Der offensichtliche Grund für die Flucht: Die Männer hatten das Fahrzeug in der Nacht in der Kölner Straße entwendet. Die alarmierten Polizisten konnten in der Folge einen 24-Jährigen aus Wipperfürth noch in der Kölner Straße antreffen, der nach derzeitigem Kenntnisstand zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß. Er wurde vorläufig festgenommen. Am frühen Nachmittag auch der vermutliche Fahrer, ein 33-jähriger aus Lüdenscheid, durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Er war, ebenfalls in der Kölner Straße, mit einem zuvor gestohlenen Fahrrad unterwegs. Der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem wurde ihm nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Tatverdächtigen gaben die Taten zu. Zudem räumten sie ein, in der Nacht in der Straße Im Hofe in einen Toyota eingebrochen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Diebstahls eines Fahrrads sowie Diebstahls von Kraftfahrzeugen. (schl)

