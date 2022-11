Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renault Clio mit unbekanntem Gegenstand zerkratzt

Plettenberg (ots)

Ein in der Straße Köbbinghausen parkender Renault Clio wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch einen unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Eigentümer stellte am Morgen einen langen Kratzer auf der Fahrerseite fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell