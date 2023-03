Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verunfalltes Kleinkraftrad in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Montag, 6. März 2023, sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen des Unfalles. Ein 58-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Florastraße. In Höhe der Grillostraße bog er links in diese ein. Im Kreuzungsbereich sei es laut Aussage des 58-Jährigen zum Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden, älteren, weißen Ford Fiesta gekommen, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme fuhr der Autofahrer auf der Grillostraße in Richtung Magdeburger Straße weiter, ohne seine Personalien mit dem Gelsenkirchener auszutauschen. Der Fahrer des Fords ist etwa 1,65 Meter groß, trug einen schwarzen Vollbart und hatte schwarze Haare. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

